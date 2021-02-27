Байден заявил, что Крым – это Украина
Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, обнародованном Белым домом в седьмую годовщину оккупации Крыма Россией.
«В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России», – говорится в заявлении.
Байден подчеркнул, что США продолжат работать, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине.
«Мы также продолжим уважать мужество и надежду Революции Достоинства, в которой украинский народ столкнулся с огнем снайперов и силовиков на Майдане и потребовал нового начала для своей страны. Соединенные Штаты по-прежнему верят в обещания Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны», – говорится в заявлении.
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«Россия должна освободить всех украинских политзаключенных», – говорится в заявлении посольства, обнародованном в Facebook.
Президент США Джо Байден официально закрыл проект по строительству стены на границе с Мексикой, а также отменил режим чрезвычайной ситуации.
Вице-президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, призвав Киев не допустить обострения отношений с Россией.