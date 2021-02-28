В Черном море начались военные учения НАТО

Сценарий учений включает совместные действия для борьбы с подводными угрозами, в которых отрабатываются оперативные процедуры НАТО.

В Черном море 27 февраля начались учения НАТО Poseidon 21. Они продлятся до 6 марта и пройдут под командованием ВМС Румынии. К учениям привлечены военные Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции.

Болгария не будет участвовать в многонациональных учениях. На двух кораблях, которые должны были участвовать в Poseidon 21, выявлено несколько случаев COVID.

Всего в учениях должны были участвовать более 700 военных.

«Во время учений 13 военных кораблей, девять самолетов, грузовик с пиротехническим оборудованием и подводный робот будут использоваться на море, на суше и в воздухе», – говорится в сообщении.

Сценарий учений включает совместные действия для борьбы с подводными угрозами, в которых отрабатываются оперативные процедуры НАТО по выявлению и обезвреживанию морских мин и самодельных взрывных устройств, последовательность действий для борьбы с авиацией, надводными кораблями и подводными лодками противника, а также маневры для буксировки поврежденного корабля, пополнения запасов в море и оказания первой помощи.

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