Тихановская считает, что режим Лукашенко рухнет еще в этом году

Об этом лидер белорусской оппозиции сказала в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag.

Светлана Тихановская считает, что к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление на его режим со стороны ЕС и США.

«Давление будет увеличиваться с каждым днем и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет. Режим Лукашенко упадет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет», – сказала Тихановская.

В свою очередь бывший министр культуры Беларуси, член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко, который осенью 2020 года были вынужден уехать в Польшу, призвал Запад добиваться полной экономической изоляции Беларуси.

«Мы готовы выносить санкции шесть или двенадцать месяцев, если после этого ситуация улучшится», – сказал оппозиционер в беседе с немецким еженедельником Welt am Sonntag.

С точки зрения Латушко, Евросоюзу необходимо приостановить все экономические отношения с Беларусью, чтобы аппарат режима Лукашенко не мог больше «выручать средства на международных финансовых рынках». При этом оппозиционер, так же, как и Тихановская, выразил уверенность в том, что «решающая битва» между протестующими и нынешней властью разыграется уже весной.

Тэги: Республика Беларусь, Светлана Тихановская