Турция строит ракету для полетов на Луну
Турция разработала ракету с гибридными двигателями, которую намерена использовать для миссии на Луну, заявил министр промышленности и технологии Турции.
Мустафа Варанк в воскресенье дал интервью агентству Anadolu. Он рассказал, что что турекцая ракета создаётся на основе изучения разработок компании Delta V Space Technologies Inc.
Турция планирует осуществить свою лунную программу в два этапа. Министр назвал два срока – 2023 год и 2028 год. Первым этапом предусмотрен спуск беспилотного аппарата на поверхность Луны.
По словам министра министра и технологии Турции Мустафы Варанка, его страна стремится войти, как он выразился, в «высшую лигу в космической сфере».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 февраля обнародовал национальную космическую программу. Турция намерена построить космодром, отправить человека в космос, запускать спутники для гражданских и военных нужд.
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