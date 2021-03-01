Цены на нефть растут накануне встречи ОПЕК+

ОПЕК+ может принять решение о наращивании нефтедобычи, однако крупное увеличение ухудшит перспективы рынка.

Мировые цены на нефть эталонных марок растут в ожидании новых решений стран ОПЕК+ относительно уровней добычи, начиная с апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 1 марта.

Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,27 (1,97%) – до $65,69 за баррель. По итогам торгов в пятницу контракт подешевел на $1,69 (2,6%) – до $64,42 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожала на $1,22 (1,98%) – до $62,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии эти контракты подешевели на $2,03 (3,2%) – до $61,5 за баррель.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,97 в пользу Brent.

Заседание ОПЕК+ на уровне министров государств пройдет 4 марта. Ему будет предшествовать встреча технического комитета ОПЕК+ (2 марта) и министерского мониторингового комитета (JMMC, 3 марта), где обычно вырабатываются рекомендации для всех министров стран ОПЕК+.

Аналитики рынка полагают, что ОПЕК+ примет решение о наращивании нефтедобычи, однако не уверены в том, насколько резко она может быть увеличена. Дело в том, что крупное увеличение ухудшит его перспективы на ближайшее будущее.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают растущие ожидания скорого приня

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