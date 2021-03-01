Кремль ответил на заявление Байдена по Крыму

На прошлой неделе американский президент заявил о непризнании аннексии украинского полуострова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 1 марта, ответил на заявление президента США Джо Байдена о непризнании аннексии Крыма, сообщает ТАСС.

«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было», – заявил он, подчеркнув, что «было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права».

«Здесь был предпринят абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий, поэтому никакой аннексии не было и не надо ее признавать, надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации», – сказал Песков.

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