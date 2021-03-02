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02:25 02 Марта 2021 Просмотров 3043   КомментариевКомментарии

Лукашенко присвоил сыну звание генерал-майора

Александр Лукашенко присвоил своему старшему сыну Виктору звание генерал-майора запаса. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Беларуси.

Виктору Лукашенко присвоено очередное воинское звание генерал-майора запаса. Соответствующий указ Лукашенко подписал 1 марта.

В общей сложности специальные и воинские звания получили 6 белорусских силовиков. Полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко присвоено очередное воинское звание генерал-майора.

Ранее 45-летний Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета страны.

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Тэги: сын, генерал, Александр Лукашенко
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