Лукашенко присвоил сыну звание генерал-майора
Александр Лукашенко присвоил своему старшему сыну Виктору звание генерал-майора запаса. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Беларуси.
Виктору Лукашенко присвоено очередное воинское звание генерал-майора запаса. Соответствующий указ Лукашенко подписал 1 марта.
В общей сложности специальные и воинские звания получили 6 белорусских силовиков. Полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко присвоено очередное воинское звание генерал-майора.
Ранее 45-летний Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета страны.
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