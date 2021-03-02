Для хаджа в Мекку нужно будет сделать прививку от COVID-19
В 2021 году ко всем остальным правилам совершения хаджа к святыням ислама в Мекке и Медине добавится обязательная прививка от COVID-19.
«Основным условием участия в хадже является вакцинация от нового коронавируса», – говорится в обнародованном заявлении министра здравоохранения страны Тауфика ар-Рабиа.
В этом году большой хадж к святыням ислама выпадает на вторую половину июля.
Агентство напоминает, что в прошлом году из-за пандемии паломничество проходило с участием всего 10 тыс. человек, из которых 30% были саудовцами, 70% – проживающими в стране иностранцами. Паломники из-за рубежа не были допущены к хаджу. Приоритет в выдаче спецразрешений отдавали людям в возрасте от 20 до 50 лет без хронических заболеваний, не инфицированным новым коронавирусом, ранее не совершавшим хадж и готовым выдержать карантинный период. Среди них были и врачи, переболевшие вызываемым коронавирусом заболеванием. Иностранных журналистов к освещению события не допустили.
С ноября прошлого года Саудовская Аравия начала постепенно впускать паломников не старше 50 лет на умру при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.
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