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Главная » Мир » Религия
05:18 02 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Для хаджа в Мекку нужно будет сделать прививку от COVID-19

В 2021 году ко всем остальным правилам совершения хаджа к святыням ислама в Мекке и Медине добавится обязательная прививка от COVID-19.

«Основным условием участия в хадже является вакцинация от нового коронавируса», – говорится в обнародованном заявлении министра здравоохранения страны Тауфика ар-Рабиа.

В этом году большой хадж к святыням ислама выпадает на вторую половину июля.

Агентство напоминает, что в прошлом году из-за пандемии паломничество проходило с участием всего 10 тыс. человек, из которых 30% были саудовцами, 70% – проживающими в стране иностранцами. Паломники из-за рубежа не были допущены к хаджу. Приоритет в выдаче спецразрешений отдавали людям в возрасте от 20 до 50 лет без хронических заболеваний, не инфицированным новым коронавирусом, ранее не совершавшим хадж и готовым выдержать карантинный период. Среди них были и врачи, переболевшие вызываемым коронавирусом заболеванием. Иностранных журналистов к освещению события не допустили.

С ноября прошлого года Саудовская Аравия начала постепенно впускать паломников не старше 50 лет на умру при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

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Тэги: Саудовская Аравия, хадж, коронавирус
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