В Севастополе запустили новый водозабор
Объем воды, который планируется получить из реки Бельбек во время весеннего половодья, позволит закрыть вопрос с дефицитом воды в Севастополе на полгода.
В аннексированном Крыму построили новый водозабор на реке Бельбек для водоснабжения Севастополя. Он запущен в тестовом режиме и работает без сбоев, сказал «замгубернатора» Николай Жигулин, сообщает ТАСС во вторник, 2 марта.
«В тестовом режиме, без нагрузок работа ведется. Тестируем оборудование, смотрим, как ведут себя все механизмы, узлы учета, автоматика. На утро сбоев не зафиксировано. Промывка полностью закончена, емкости, которые находятся на площадке, – 4 тыс. кубов – наполнены. Работа в штатном порядке, никаких сбоев на сегодняшний день не происходит», – сказал Жигулин.
По его словам, подача из нового водозабора пока не выведена на полную мощность.
«Это опытная эксплуатационная подача, еще не в тех объемах, которые мы планировали. Сегодня мы тестируем оборудование, смотрим, как себя ведут все механизмы. Когда все уже наладится в ближайшие пару-тройку дней, конечно, мы подачу воды из Чернореченского водохранилища (из которого снабжается сейчас город) ограничим, чтобы ее там аккумулировать, накапливать на засушливый летний период», – рассказал он.
Водозабор построен силами Минобороны РФ. Объем воды, который планируется получить из реки Бельбек во время весеннего половодья, позволит закрыть вопрос с дефицитом воды в Севастополе на полгода.
По словам «замгубернатора» Севастополя, забор воды сейчас также ведется из Кадыковского карьера, завершить его планируют в начале июня. Также в городе реализуется трехлетняя программа по устранению незаконных врезок и устранению протечек в трубах.
«Графики ограничения подачи на город не вводились, и в ближайшее время пока не планируется этого делать», – заверил Жигулин.
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