Названы компании, которые попали под санкции США из-за Навального

Десять российских, три немецких и одна швейцарская организации действовали вразрез с интересами нацбезопасности Штатов, заявили в Вашингтоне.

Министерство торговли США обнародовало список компаний, которые попали под ограничения из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом во вторник, 2 марта, сообщило агентство ТАСС.

Напомним, Штаты ввели санкции против 14 организаций, «действующих вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики США», и семи должностных лиц высшего ранга в России.

«Среди российских организаций в списке, помимо 27-го Научного центра Минобороны, значатся компании Химмед, Фемтеко, Интерлаб, Лабинвест, Аналит продактс, Интертек инструментс, Pharmcontract, Rau Farm, Регионснаб«, – перечислили в ведомстве.

Кроме того, в «черный список» Минторга попали немецкие компании ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также швейцарская ChimConnect AG.

Как объяснили в министерстве, упомянутые компании причастны к «российским программам оружия массового уничтожения и деятельности в сфере химического оружия».

Попадание в санкционный список означает введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта, реэкспорта и передачи технологий.

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