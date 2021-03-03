Укрзализныця не будет брать пассажиров в двух областях из-за карантина
Черновицкая и Житомирская области попали в «красные» карантинные зоны. Из-за этого Укрзализныця вводит ограничения пока на неделю.
Укрзализныця с 7 по 12 марта приостанавливает продажу билетов, а также высадку и посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях. Ограничения связаны из-за попадания регионов в «красные» карантинные зоны, сообщает пресс-служба ведомства.
Не исключено, что ограничения на продажу проездных документов могут быть продлены до конца действия усиленного карантина.
До 6 марта включительно все пассажиры, купившие билеты, смогут свободно доехать до места назначения по железной дороге.
Также ограничения не коснутся пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений.
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