Следственный комитет Беларуси объявил Тихановскую в розыск
Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
«Тихановская сегодня объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру», – говорится в сообщении СК Беларуси.
По данным следствия, сотрудники правоохранительных органов «получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля».
По данным белорусских следователей, «с целью разработки и подробного планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в частности, сама Тихановская». Эти обстоятельства стали известны в ходе расследования уголовного дела в отношении мужа Тихановской - задержанного в мае 2020 года белорусского оппозиционера и блогера Сергея Тихановского – и выделены в отдельное производство.
Сообщается, что задержанным предъявлено обвинение в подготовке к массовым беспорядкам и захвату зданий и сооружений. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.
В пресс-службе Тихановской в ответ на обвинения со стороны СК Беларуси отметили, что она никогда не принимала участия в разработке планов радикальных мер со стороны протестующих. «Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы», – говорится в комментарии пресс-службы.
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь. В конце января 2021 года Светлану Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира.
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