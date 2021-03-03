Зеленский сделал прививку от коронавируса
Президент Владимир Зеленский во вторник во время поездки на Донбасс вакцинировался от коронавируса.
«Врачей и военных уже вакцинируют. Всех остальных призываю записаться в очередь в «Дії». Бояться нечего, подаю личный пример», – говорится в инстаграме президента.
Зеленский вакцинировался как верховный главнокомандующий, прививки сделали вакциной AstraZeneca индийского производства, купленной за бюджетные деньги.
Это произошло на территории военного мобильного госпиталя №59 вместе с военными медиками и военнослужащими, выполняющими боевые задачи на передовой.
«Вакцинация важна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий. Считаю, что эта вакцина качественная, она одна из лучших в мире. Побороть COVID-19 только средствами защиты окончательно невозможно. Вакцинироваться придется. Я считаю, что вакцина – это реальный путь возвращения к нормальной жизни», - сказал Зеленский.
Он стал вторым высокопоставленным должностным лицом Украины, вакцинировавшимся от коронавируса, после министра здравоохранения Максима Степанова.
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