НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
02:18 03 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский сделал прививку от коронавируса

Президент Владимир Зеленский во вторник во время поездки на Донбасс вакцинировался от коронавируса.

«Врачей и военных уже вакцинируют. Всех остальных призываю записаться в очередь в «Дії». Бояться нечего, подаю личный пример», – говорится в инстаграме президента.

Зеленский вакцинировался как верховный главнокомандующий, прививки сделали вакциной AstraZeneca индийского производства, купленной за бюджетные деньги.

Это произошло на территории военного мобильного госпиталя №59 вместе с военными медиками и военнослужащими, выполняющими боевые задачи на передовой.

«Вакцинация важна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий. Считаю, что эта вакцина качественная, она одна из лучших в мире. Побороть COVID-19 только средствами защиты окончательно невозможно. Вакцинироваться придется. Я считаю, что вакцина – это реальный путь возвращения к нормальной жизни», - сказал Зеленский.

Он стал вторым высокопоставленным должностным лицом Украины, вакцинировавшимся от коронавируса, после министра здравоохранения Максима Степанова.

Источник:
Тэги: Владимир Зеленский, вакцина, коронавирус
Loading...

Новости по теме

Кабмин запретил российскую вакцину от COVID-19 в Украине

Запрещается регистрировать вакцины, направленные на борьбу с коронавирусом, которые разработаны или изготовлены на территории России.

ПЦУ поддерживает вакцинацию против коронавируса

Об этом во время форума по преодолению коронавируса сказал спикер Православной церккви Украины архиепископ Евстратий (Зоря).

Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19, если она будет создана.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты