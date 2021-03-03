Форвард «Милана» споет на фестивале в Сан-Ремо
Златан Ибрагимович вместе с наставником «Болоньи» Синишей Михайловичем выступят дуэтом на знаменитом фестивале итальянской песни в Сан-Ремо.
Они исполнят композицию «Io Vagabondo» группы Nomadi, выпущенную в 1972 году.
«Я хуже всех умею петь и танцевать. Ибра – тоже ужасный певец. По крайней мере, мы рассмешим людей», – заявил в интервью Sky Italia Михайлович.
Фестиваль в Сан-Ремо проводится с 1951 года. Ожидается, что звездный дуэт Ибрагимович-Михайлович выступит в четверг, 4 марта.
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