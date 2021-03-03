Европейские дипломаты побывали в зоне ООС

Представители Минобороны и послы иностранных государств обсудили в районе ООС вопросы гуманитарного разминирования и минной безопасности.

На территории Донецкой и Луганской областей главы дипломатических учреждений Королевства Норвегии, Королевства Швеции, Словакии, Республики Хорватия, Республики Албания и посол координатор ОБСЕ провели рабочую поездку в район проведения ООС. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Главная цель визита европейских дипломатов в район проведения операции Объединенных сил – поддержка Украины в выполнении мероприятий гуманитарного разминирования и минной безопасности», – говорится в сообщении.

Во время визита послы ознакомились с работой одного из подразделений Государственной специальной службы транспорта Украины из состава ООС, который осуществляет разминирование инфраструктуры и местности на территории Донецкой и Луганской областей.

«Мины не спрашивают национальности, возраста или социального статуса. Они несут смерть одинаково военным и гражданским, которые оказались в районе боевых действий. Седьмой год эта тема для Украины чрезвычайно актуальна, поскольку территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей – одни из самых загрязненных минами и боеприпасами в мире», – отметил замминистра обороны Игорь Старобинский.

Также замминистра обороны поблагодарил иностранных дипломатов за поддержку Украины в сфере гуманитарного разминирования.

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