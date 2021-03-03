Когнитивный диссонанс главы НАПК Александра Новикова

3 марта появилось официальное сообщение, что глава Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков внес предписание премьер-министру Денису Шмыгалю.

3 марта появилось официальное сообщение, что глава Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков внес предписание премьер-министру Денису Шмыгалю. Главе Кабмина было, в частности, «предписано» немедленно отменить приказ об увольнении из «Энергоатома»уполномоченного по реализации антикоррупционной программы Олега Полищука.Виновные в увольнении хорошего человека, борца с коррупцией Полищука должны понести ответственность. А сам Шмыгаль обязан восстановить попранную справедливость. Естественно, антикоррупционную.

Однако многих экспертов начали терзать смутные сомнения. В частности, «незаконно уволенный», по мнению главы НАПКа Новикова Полищук был официально включен в реестр вышеупомянутого агентства как коррупционер. Читаем официальные материалы НАПК: директор по предотвращению и противодействию коррупции НАЕК «Энергоатом» совершил сразу несколько нарушений, а именно нарушил требования ч. 4 ст. 53 и п. 1, 4 ч. 2 ст. 53-1 Закона Украины «О предотвращении коррупции». Само агентство констатирует, что из «Энергоатома» Олег Полищук был уволен за за систематические нарушения законодательства и внутренних организационно — распорядительных документов. Получается чисто психиатрическая картина: Новиков обязывает премьера восстановить в должности человека, которого сам же внес в реестр коррупционеров. И еще на должности директора по противодействии коррупции. Как это может быть? Либо Новиков не владеет ситуацией в собственном агентстве, либо страдает неким раздвоением личности.