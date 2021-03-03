НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
19:26 03 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Когнитивный диссонанс главы НАПК Александра Новикова

3 марта появилось официальное сообщение, что глава Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков внес предписание премьер-министру Денису Шмыгалю.

3 марта появилось официальное сообщение, что глава Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков внес предписание премьер-министру Денису Шмыгалю. Главе Кабмина было, в частности, «предписано» немедленно отменить приказ об увольнении из «Энергоатома»уполномоченного по реализации антикоррупционной программы Олега Полищука.Виновные в увольнении хорошего человека, борца с коррупцией Полищука должны понести ответственность. А сам Шмыгаль обязан восстановить попранную справедливость. Естественно, антикоррупционную.

Однако многих экспертов начали терзать смутные сомнения. В частности, «незаконно уволенный», по мнению главы НАПКа Новикова Полищук был официально включен в реестр вышеупомянутого агентства как коррупционер. Читаем официальные материалы НАПК: директор по предотвращению и противодействию коррупции НАЕК «Энергоатом» совершил сразу несколько нарушений, а именно нарушил требования ч. 4 ст. 53 и п. 1, 4 ч. 2 ст. 53-1 Закона Украины «О предотвращении коррупции». Само агентство констатирует, что из «Энергоатома» Олег Полищук был уволен за за систематические нарушения законодательства и внутренних организационно — распорядительных документов. Получается чисто психиатрическая картина: Новиков обязывает премьера восстановить в должности человека, которого сам же внес в реестр коррупционеров. И еще на должности директора по противодействии коррупции. Как это может быть? Либо Новиков не владеет ситуацией в собственном агентстве, либо страдает неким раздвоением личности.

Источник:
Loading...

Новости по теме

Лесю Забуранную уличили в афере с квартирами на Позняках

Народный депутат от «Слуги народа» Леся Забуранная на исполнении добрых инициатив Владимира Зеленского стремится либо нажиться, либо подсидеть кого-нибудь в партийной иерархии.

Японский миллиардер объявил набор участников для полета вокруг Луны

Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команды из восьми человек для совместного полета к Луне.

Кабинет министров утвердил экономическую стратегию на 10 лет

Правительство утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Когнитивный диссонанс главы НАПК Александра Новикова

19:26  Украина

Лесю Забуранную уличили в афере с квартирами на Позняках

19:22  Украина

Японский миллиардер объявил набор участников для полета вокруг Луны

19:18  Мир

Кабинет министров утвердил экономическую стратегию на 10 лет

17:13  Украина

Спутник США снял новый объект на ядерном полигоне КНДР

15:40  Мир

Внешняя торговля Украины начала год ростом

13:30  Украина

Как выбрать правильную кабеленесущую систему

12:46  Мир

Европейские дипломаты побывали в зоне ООС

11:30  Украина

К концу года планируют вакцинировать 80% украинцев

10:30  Украина

Украина открыла 12 новых рынков для экспорта своей продукции

09:30  Украина

Укрзализныця не будет брать пассажиров в двух областях из-за карантина

08:30  Украина

Названы компании, которые попали под санкции США из-за Навального

07:38  Мир

В университете Боливии семь человек погибли в давке на митинге

06:57  Мир

«Евровидение» в этом году пройдет вживую

05:32  Мир

Сотрудница Amazon обвинила компанию в расизме

04:30  Мир

Форвард «Милана» споет на фестивале в Сан-Ремо

03:20  Мир

Зеленский сделал прививку от коронавируса

02:18  Украина

Новости | Слоты