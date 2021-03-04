В Кабмине назвали пять условий МВФ по траншу
После работы миссии МВФ зимой условий по выделению очередного транша Украине стало больше.
МВФ выдвинул Украине пять требований для выделения следующего транша. Об условиях фонда в четверг, 4 марта, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Осталось пять ключевых пунктов в работе с МВФ: снять в конце марта верхнюю границу цены на газ в 6,99 грн/куб, согласование макропоказателей на 2022-2023 годы… и три ключевых вопроса – судебная реформа (закон о Высшем совете правосудия), закон об усилении уголовной ответственности за незаполнение декларации или заполнение ее не должным образом, а также закон о НАБУ – о назначении главы и его легитимизации в соответствии с Конституцией», – рассказал он.
Последние три вопроса относятся к компетенций Верховной Рады, отметил премьер.
«Мы с МВФ оптимистически смотрим в будущее. У нас есть время, по крайней мере, до марта, пока не закончится период ограниченной цены газа для населения. У нас есть время до июня – следующая точка, когда нам нужно, как минимум, прийти к подписанию SLA», – добавил Шмыгаль.
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