Президент компании «Мотор Сич» заявил, что китайские инвесторы их обманули
Китайцы еще в 2016 году договорились с Вячеславом Богуслаевым о покупке завода, но сделка не была завершена из-за вмешательства государства.
Китайские инвесторы “Мотор Сич” не выполнили условия инвестиционной программы, предусмотренные соответствующими соглашениями.
Об этом заявил президент компании Вячеслав Богуслаев на заседании Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в четверг, 4 марта.
Видео с заседания комитета в Facebook обнародовал журналист Игорь Соловей.
«Никакого договора об инвестициях со стороны китайских товарищей – нет. Они нас обманули», – сказал Богуслаев.
По словам президента компании, он регулярно проводит телемосты с китайской стороной и призывает их не нарушать украинское законодательство.
«Ни китайских инвесторов, ни китайской инвестпрограммы. Обещания есть: в договоре приобретения акций записано, что в 2018 году должны 100 млн долларов и 150 млн – всего 250 млн долларов. Ни копейки!” – сказав Богуслаев.
Он также отметил, что с китайской стороной есть договор займа, согласно которому «Мотор Сич» должна в 2026 году вернуть 100 млн долларов.
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