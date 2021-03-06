США ввели санкции против Коломойского и его семьи

США внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщило посольство США.

Госсекретарь Тони Блинкен объявил о внесении в санкционный список Коломойского и членов его семьи (жены Ирины Коломойской, его дочери Анжелики Коломойской и его сына Израиля Цви Коломойского) из-за причастности к значительным случаям коррупции во время пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА с 2014 по 2015 год.

Отмечается, что этот шаг делает Коломойского и его ближайших родственников неприемлемыми для въезда в США.

«Хотя эта мера касается действий во время его пребывания в должности, нынешние беспрестанные попытки Коломойского поколебать демократические процессы и институты Украины представляют серьезную угрозу ее будущему. Применение этой меры подтверждает стремление США поддерживать ключевые для евроатлантического пути Украины реформы в политической и экономической сферах, а также в области правосудия. США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед», – говорится в сообщении.

Коломойский возглавил Днепропетровскую ОГА в марте 2014 года. В марте 2015-го он ушел в отставку.

Тэги: санкции, США, Игорь Коломойский