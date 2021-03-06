Папа римский впервые в истории прибыл в Ирак

Папа Франциск прибыл в Багдад. Это самая рискованная его поездка с момента избрания в 2012 году и вообще первый визит главы католической церкви в Ирак.

В одном самолете вместе с папой римским прилетели около 75 журналистов и охрана. Борт приземлился чуть раньше запланированного времени. Ирак по случаю визита понтифика усилил меры безопасности.

«Я рад снова совершить поездку», – отметил Франциск, намекнув на ограничение в путешествиях из-за коронавируса.

Визит в Ирак – его первый выезд за пределы Италии с ноября 2019 года.

Планируется, что Франциск будет находиться в Ираке четыре дня.

«Это символическая поездка и это долг перед страной, страдавшей столько лет», – добавил он.

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