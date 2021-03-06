Папа римский впервые в истории прибыл в Ирак
Папа Франциск прибыл в Багдад. Это самая рискованная его поездка с момента избрания в 2012 году и вообще первый визит главы католической церкви в Ирак.
В одном самолете вместе с папой римским прилетели около 75 журналистов и охрана. Борт приземлился чуть раньше запланированного времени. Ирак по случаю визита понтифика усилил меры безопасности.
«Я рад снова совершить поездку», – отметил Франциск, намекнув на ограничение в путешествиях из-за коронавируса.
Визит в Ирак – его первый выезд за пределы Италии с ноября 2019 года.
Планируется, что Франциск будет находиться в Ираке четыре дня.
«Это символическая поездка и это долг перед страной, страдавшей столько лет», – добавил он.
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Человечеству грозит новый всемирный потоп, похожий на тот, что описывает Библия, заявил папа римский Франциск в своей только что вышедшей книге «О пороках и добродетелях».
Об этом он рассказал в интервью журналисту и врачу Нельсону Кастро, часть которого опубликовала газета La Nacion.
Французская монахиня Натали Бекварт работает с Синодом в качестве консультанта с 2019 года. Теперь она будет иметь право голоса в органе, который консультирует понтифика.