В США будут судить миллионера за мошенничество с криптовалютами
Джон Макафи, основатель компании-производителя одноименного антивируса – McAfee, был обвинен в мошенничестве и отмывании денег.
Власти обвинили Макафи и его охранника Джимми Гейла Уотсона-младшего в использовании большого количества подписчиков Макафи в Твиттере для искусственного завышения цен на криптовалюту Altcoin.
По данным следствия, Макафи позиционировал себя как эксперт по кибербезопасности и криптовалютам в своих твитах, выступлениях и в своей роли генерального директора публичной криптовалютнои компании.
Они также обвинили его в том, что он сказал последователям, что не держит деньги в криптовалютах, даже когда он рекламировал, как они «изменят мир».
По данным Министерства юстиции США, Макафи и его сообщники получили от этих схем больше 13 миллионов долларов. Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала соответствующие гражданские иски.
Макафи содержится под стражей в Испании после его ареста по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Его сообщник Уотсон был арестован в четверг вечером.
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