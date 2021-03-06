ДТП с украинцами в Польше: названа причина
Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.
Причиной масштабного ДТП в Польше, в котором погибли шесть украинцев вероятно стало то, что водитель не справился с управлением. Об этом в субботу, 6 марта, сообщает пресс-служба МИД Украины со ссылкой на данные местной полиции.
«По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала.
Сообщается также, что в настоящее время совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время.
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