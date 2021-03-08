Стоимость нефти превысила 71 доллар

Резкий рост котировок нефтяных фьючерсов начался после решения ОПЕК+ не повышать добычу в апреле.

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают дорожать, обновляя максимум с января прошлого года.

Так, в понедельник, 8 марта, цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,64% и достигла $71,2 за баррель.