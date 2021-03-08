Стоимость нефти превысила 71 доллар
Резкий рост котировок нефтяных фьючерсов начался после решения ОПЕК+ не повышать добычу в апреле.
Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают дорожать, обновляя максимум с января прошлого года.
Так, в понедельник, 8 марта, цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,64% и достигла $71,2 за баррель.
Стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI выросла на 2,53% до $67,59 за баррель.
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В апреле рынок получит в 10 раз меньше дополнительных объемов нефти, чем ожидал – лишь 150 тысяч баррелей в сутки.
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Саудовская Аравия передумала сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. А Ирак увеличил экспорт сырья, даже несмотря на обязательство члена ОПЕК сократить добычу.