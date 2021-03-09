Украинских школьников будут учить медиаграмотности, чтобы противостоять российской пропаганде

Президент анонсировал запуск центра противодействия дезинформации, а также в школах.

Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск центра противодействия дезинформации, а также уроки медиаграмотности в школах. Об этом он рассказал на форуме Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм сегодня во вторник, 9 марта.

«Сегодня Украина находится на передовой, в частности, и на передовой борьбы с пропагандой. В ООН я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации, в ближайшее время он начнет свою работу и в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире», – сказал Зеленский.

Также он анонсировал появление в школах уроков по медиаграмотности.

«Каждый раз, когда мы включаем телефон, компьютер, планшет или телевизор мы должны включать мышление, критическое мышление. Отличать правду от фейков. Правду от лжи. Обходить стороной информационные свалки. Читать далее чем заголовок. Сомневаться, это очень важно. Искать первоисточник», – заявил Зеленский.

Президент отметил важность понимания значения «фейка» и что такое пропаганда.

«Уроки медиаграмотности должны появиться в нашей школьной программе. А также тех, кто уже давно завершил школы – это наши родители, дедушки и бабушки, мы должны научить, что такое информационная гигиена», – отметил Зеленский.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пояснил, что Центр будет ориентирован на сотрудничество с украинскими неправительственными организациями и будет противостоять российской пропаганде

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