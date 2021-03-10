Виталий Кличко открыл памятник Тарасу Шевченко во Флоренции

Бронзовую скульптуру украинская столица передала в дар мэрии Флоренции. Памятник был изготовлен на средства украинских меценатов.

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Флоренции Дарио Нарделлой открыли в центре итальянского города памятник Тарасу Шевченко.

Монумент установили в знаковом месте – в центре, недалеко от всемирно известного флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore, на площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate.

Автор памятника, изготовленного на средства украинских меценатов, – известный украинский скульптор Олег Пинчук.

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