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03:43 10 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Виталий Кличко открыл памятник Тарасу Шевченко во Флоренции

Бронзовую скульптуру украинская столица передала в дар мэрии Флоренции. Памятник был изготовлен на средства украинских меценатов.

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Флоренции Дарио Нарделлой открыли в центре итальянского города памятник Тарасу Шевченко.

Монумент установили в знаковом месте – в центре, недалеко от всемирно известного флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore, на площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate.

Автор памятника, изготовленного на средства украинских меценатов, – известный украинский скульптор Олег Пинчук.

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Тэги: Тарас Шевченко, памятник
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