Виталий Кличко открыл памятник Тарасу Шевченко во Флоренции
Бронзовую скульптуру украинская столица передала в дар мэрии Флоренции. Памятник был изготовлен на средства украинских меценатов.
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Флоренции Дарио Нарделлой открыли в центре итальянского города памятник Тарасу Шевченко.
Монумент установили в знаковом месте – в центре, недалеко от всемирно известного флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore, на площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate.
Автор памятника, изготовленного на средства украинских меценатов, – известный украинский скульптор Олег Пинчук.
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