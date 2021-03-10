В Польше трое украинцев подделали документы для более тысячи нелегалов

Задержанные занимались в обход законам Польши обеспечением и содействием пребыванию иностранцев в стране.

В польском городе Лодзь сотрудники пограничной службы задержали трех украинцев за подделку документов и содействие пребыванию более тысячи иностранных граждан на территории страны, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Польши.

Во время обысков в месте проживания и работы украинцев провели обыски. Там обнаружили электронные устройства, разрешения и декларации, выданные для иностранцев, переписка с воеводских управлений, платежные карточки, документацию компании, сфальсифицированные медицинские справки, SIM- карты, заявки на подтверждение надежных профилей, и поддельный вид на жительство в Польше.

Задержанным запретили выезжать за пределы Польши, изъяли паспорта и поручили обязательно появиться в полицейском отделении.

В отношении одного из фигурантов дела открыли административное производство, его обязали вернуться по причинам национальной обороны или безопасности, защиты общественной безопасности и порядка или интересов Республики Польша.

Ему грозит запрет на въезд на территорию Польши и шенгенских стран на пять лет.

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