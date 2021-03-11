Легендарный стадион «Маракана» переименуют в честь Пеле

Законодательный орган штата Рио-де-Жанейро проголосовал за изменение его официального названия.

Всемирно известный бразильский стадион «Маракана» получит новое название после того, как во вторник законодательный орган штата Рио-де-Жанейро проголосовал за изменение его официального названия на стадион «Эдсон Арантес ду Насименто – стадион Рэй Пеле», сообщает СNN.

80-летний Пеле много раз играл на стадионе за сборную Бразилии и «Сантос», за который он забил на нем свой 1000-й гол в 1969 году в матче против местного клуба «Васко да Гама».

«Это достойная дань уважения человеку, признанному во всем мире за его наследство в бразильском футболе и за соответствующие заслуги перед нашей страной», – сказал заместитель ответственного за проект.

«Рэй» на португальском означает «король».

Стадион, на котором проходили финальные матчи чемпионатов мира 1950 и 2014 годов, а также церемония открытия Олимпийских игр 2016 года, давно носит имя журналиста Марио Филью, который лоббировал его строительство в 1940-х годах.

Законодательный орган заявил, что футбольный стадион будет переименован, но больший спортивный комплекс вокруг стадиона может сохранить свое нынешнее название.

Большинство бразильцев называют его просто «Маракана» по названию района, в котором он расположен.

Губернатор штата Рио должен дать добро на смену названия, которое, в частности, не получило всеобщего одобрения футбольных фанатов.

Значительная часть футбольных болельщиков заявляли, что Марио Филью был более достоин этой чести. При этом многие утверждали, что любой новый лауреат должен быть из Рио – в отличие от Пеле, который родился в штате Минас-Жерайс и прожил большую часть своей жизни в штате Сан-Паулу.

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