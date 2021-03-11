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12:00 11 Марта 2021 Просмотров 1871   КомментариевКомментарии

Все медики одной из больниц Черновцов отказались от COVID-прививок

В облгосадминистрации намерены найти аргументы, чтобы убедить медработников вакцинироваться от коронавируса.

В черновицкой городской больнице №3 ни один медик не согласился вакцинироваться от коронавируса. Об этом на брифинге в среду, 10 марта, сообщила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

«У нас есть городская больница №3, где ни один пока врач не изъявил желания вакцинироваться, и у нас есть городская больница №4 – где пока трое работников (захотели вакцинироваться – ред)», – сообщила Гусак.

По ее словам, на территории области всегда была очень низкая благосклонность к вакцинации – при любых заболеваниях. При этом причины отказа медики обычно не озвучивают.

«Я думаю, что мы найдем аргументы для медицинских работников и этих учреждений для того, чтобы и на их территории началась вакцинация», – поделилась мнением замглавы ОГА.

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Тэги: черновцы, вакцина, медики, вакцинация
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