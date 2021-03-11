Томаса Баха переизбрали президентом МОК
За кандидатуру Баха, которая была единственной на пост президента МОК, проголосовали 93 человека, против — один, четверо воздержались.
Главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха переизбрали на четырехлетний срок. Трансляция сессии велась в YouTube.
За кандидатуру Баха, которая была единственной на пост президента МОК, проголосовали 93 человека, против — один, четверо воздержались.
Бах поблагодарил коллег и сказал, что такое решение ошеломляет, учитывая реформы и трудности, через которые пришлось пройти комитету.
Бах — бывший фехтовальщик сборной Германии. Он стал чемпионом в этом виде спорта на Играх в Монреале в 1976 году.
Пост президента МОК Бах занял в 2013 году по итогам голосования на сессии в Буэнос-Айресе. Тогда его избрали на восьмилетний срок.
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