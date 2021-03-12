В Мексике полностью легализовали марихуану

Нижняя палата парламента Мексики приняла закон, которым отменяется уголовная ответственность за использование каннабиса в рекреационных, медицинских и научных целях.

Сенат одобрил этот закон еще в ноябре прошлого года. Он допускает пять типов лицензий на выращивание, переработку, продажу, исследование, экспорт или импорт марихуаны.

Выращивать, хранить или употреблять марихуану смогут только люди старше 18 лет, имеющие на это разрешение. При этом жители страны смогут хранить до 28 граммов и выращивать до шести растений у себя дома.

Власти страны рассчитывают, что легализация марихуаны подорвет деятельность преступных группировок наркоторговцев. Однако, аналитики отмечают, что основной доход картелям приносит кокаин и синтетические наркотики.

Мексика – третья страна в мире, которая полностью легализовала марихуану, после Уругвая и Канады. При этом использование марихуаны в медицинских целях разрешено в стране с 2017 года.

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