Воздушные силы планируют взять на вооружение F-35
В ближайшее десятилетие Украине придется заменить находящиеся на вооружении самолеты. В ВС ВСУ хотят американские истребители.
Командущий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов заявил о намерении взять на вооружение американские истребители F-15 и F-35, сообщает Украинский милитарный портал.
По его словам, на первом этапе перевооружения Воздушные силы планируют получить новый многофункциональный самолет поколения 4 ++. После этого могут взять на вооружение пятое поколение.
«Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen и F-15. В дальнейшем с углублением отношений с партнерами – переход на современный самолет пятого поколения F-35″, – отметил Дроздов.
Также он отметил, что в течение десяти лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава основные образцы боевой техники, которые на сегодня стоят на вооружении.
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