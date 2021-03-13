Израильский велосипедист, совершивший кругосветное путешествие, погиб в ДТП в родном городе

Рой Садан, который совершил кругосветное путешествие на велосипеде, погиб под колесами автобуса в родной коммуне Рош-ха-Никра на севере страны.

Отмечается, что авария произошла 10 марта. Через два дня 39-летний спортсмен скончался в больнице города Нагария от полученных травм.

По решению родственников Садана, его органы будут переданы нуждающимся в трансплантации.

На смерть велосипедиста отреагировал министр культуры и спорта Израиля Хили Троппер.

«Я опечален кончиной Роя Садана – спортсмена и искателя приключений. Рой был одним из самых вдохновляющих израильтян. Он сослужил нам хорошую службу в этом мире и показал всем, что нет ничего невозможного. Светлая ему память», – цитирует министра телеканал.

Сообщается, что Рой Садан в ходе своего кругосветного путешествия в 2007-2011 годах проехал 66 тысяч километров и посетил 42 страны.

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