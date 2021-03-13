Спортивный суд в Лозанне не разрешил сборной РФ выступать на Олимпиаде под «Катюшу»
Комиссия CAS считает, что формулировка «любой связанный с Россией гимн» распространяется на каждую песню.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил просьбу России на использование на Олимпийских играх Токио популярной песни «Катюша» вместо национального гимна.
«Комиссия CAS считает, что формулировка «любой связанный с Россией гимн» распространяется на каждую песню, которая ассоциируется или имеет отношение к России, включая «Катюшу», – говорится в сообщении суда, на которое ссылается Associated Press.
В декабре 2020 года CAS в рамках наказания за допинговый скандал запретил России сроком на два года демонстрировать флаг и гимн на Олимпиадах. Кроме этого, Россия не в праве в течение двух лет претендовать на проведение у себя Кубков мира и Олимпиад. Также санкции были наложены на ряд чиновников.
Новости по теме
При награждении российских спортсменов вместо национального гимна будет звучать фрагмент из «Первого концерта» Петра Чайковского.
Японию охватывает новая волна коронавируса, и население страны уверено, что проведение Олимпиады никак не поспособствует борьбе с ней.
Спортсмены Италии могут поехать на Олимпиаду-2020 в Токио под нейтральным флагом и без государственного гимна, как и Россия.