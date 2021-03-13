Стоимость криптовалюты по итогам торгов превысила 59 тысяч долларов, установив тем самым новый исторический рекорд.

В ходе торговой сессии биткоин обновил исторический рекорд и превысил $59 тысяч, о чем свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.16 по Киеву рос в цене на 5,81%, до 59 374 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.26 биткоин дорожал на 5,01%, до 59 454 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

С конца января стоимость самой популярной криптовалюты росла четыре недели подряд. В конце января он стоил 32 тысячи долларов, а в феврале биткоин подорожал почти в два раза.

Однако, в конце февраля стоимость биткоина резко упала после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. 22 февраля биткоин упал ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов (почти на 12% за сутки). Затем цена снова перешла к росту. И несколько дней назад биткоин преодолел отметку в $56 тысяч.

Напомним, что капитализация биткоина снова превысила $1 трлн. А с начала 2021 года стоимость криптовалюты выросла почти на 90%.

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