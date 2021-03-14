Минздрав отчитался о темпах вакцинации в Украине
За последние сутки наибольшее количество привитых – в Луганской. При этом за весь период кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области.
В Украине в течение субботы прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 получили 3596 человек, сообщает министерство здравоохранения 14 марта.
В ведомстве подсчитали, что с начала кампании вакцинированы 51 137 человек, все они получили первую дозу вакцины из двух необходимых.
За последние сутки наибольшее количество привитых – в Луганской (370). При этом за весь период кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области (4784), меньше все – в Черниговской области (926).
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