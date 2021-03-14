НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
20:30 14 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минздрав отчитался о темпах вакцинации в Украине

За последние сутки наибольшее количество привитых – в Луганской. При этом за весь период кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области.

В Украине в течение субботы прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 получили 3596 человек, сообщает министерство здравоохранения 14 марта.

В ведомстве подсчитали, что с начала кампании вакцинированы 51 137 человек, все они получили первую дозу вакцины из двух необходимых.

За последние сутки наибольшее количество привитых – в Луганской (370). При этом за весь период кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области (4784), меньше все – в Черниговской области (926).

Источник:
Тэги: Минздрав, вакцинация
Loading...

Новости по теме

На вакцинацию записались более 190 тысяч украинцев

Записаться на вакцинацию можно с 1 марта. Сейчас в листе ожидания более 190 тысяч человек.

После COVID-вакцинации можно заболеть, но не тяжело

Вакцинация от коронавируса не дает полной защиты от инфицирования, но течение болезни проходит существенно легче.

Украина договаривается о шести COVID-вакцинах

Первые вакцины Украина уже получит в феврале и их будет сразу несколько, говорит премьер.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты