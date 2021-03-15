Администрация Байдена не может найти Ким Чен Ына

Администрация президента США с февраля безуспешно пытается связаться с правительством КНДР для обсуждения ядерной программы страны.

Вашингтон пытался связаться с Пхеньяном несколькими способами, чтобы предотвратить эскалацию напряжения. В частности через «Нью-Йоркский канал» – северокорейское представительство при ООН. Ни одного значимого контакта между странами не было уже более 12 месяцев.

США и Северная Корея, как и раньше, спорят по поводу ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Три встречи между предшественником Байдена Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном мало что дали. Переговорам не удалось убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия – ключевого требования США и других западных государств.

Ожидается, что о ядерных амбициях Северной Кореи будут говорить во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Японию и Южную Корею на этой неделе.

Отметим, государственные СМИ Северной Кореи еще не признали, что Джо Байден стал президентом США.

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