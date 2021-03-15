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09:31 15 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российский теннисист стал второй ракеткой мира

Даниил Медведев поднялся с третьей на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Последний раз теннисист из России был второй ракеткой мира в сентябре 2002 года — им стал Марат Сафин. Таким образом, Медведев — первый россиянин за 19 лет на втором месте в рейтинге ATP.

Накануне Медведев со счетом 6:4 6:7 6:4 победил француза Пьер-Юг Эбера в финальном матче турнира ATP в Марселе.выигравшим его.

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Тэги: теннис, даниил медведев
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