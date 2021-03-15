Российский теннисист стал второй ракеткой мира
Даниил Медведев поднялся с третьей на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
Последний раз теннисист из России был второй ракеткой мира в сентябре 2002 года — им стал Марат Сафин. Таким образом, Медведев — первый россиянин за 19 лет на втором месте в рейтинге ATP.
Накануне Медведев со счетом 6:4 6:7 6:4 победил француза Пьер-Юг Эбера в финальном матче турнира ATP в Марселе.выигравшим его.
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