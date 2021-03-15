В Украине вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД
Новые штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые на днях согласовал президент, заработают в Украине с 00:01 17 марта.
Об этом рассказал на брифинге заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
В МВД надеются, что новый закон в течение года позволит снизить количество погибших на дорогах Украины на 10-15%.
«… потому что меньше людей будут ездить навеселе, меньше людей будут превышать скорость», — считает Геращенко.
Он отметил, что в 2020 году на украинских дорогах погибли 3 554 человека.
Напомним, закон о повышении штрафов за нарушение ПДД Верховная Рада окончательно приняла 16 февраля, а 12 марта документ подписал президент.
Что предусматривает закон?
За превышение скорости от 20 до 50 км/ч теперь смогут штрафовать на 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч придется заплатить 1 700 грн. За создание аварийной ситуации тоже будут штрафовать на 3 400 грн.
Если водитель покинет место аварии, ему тоже грозит 3 400 грн штрафа, а также лишение водительских прав на 6 месяцев. За повреждение других транспортных средств или дороги придется заплатить 1 190 грн.
За вождение без прав будут штрафовать на 425 грн, если же прав вообще нет — штраф составит 3 400 грн. Если водителя, которого лишили прав, поймают на вождении, то могут оштрафовать на 20 400 грн с лишением права управлять транспортными средствами на 1-5 лет.
За вождение в нетрезвом состоянии штраф будет 17 тысяч грн с лишением прав на год. За повторное нарушение в течение года штраф составит 34 тысячи грн с лишением прав на 3 года.
Если водителя третий раз за год поймают на нетрезвом вождении, ему грозит 51 тысяча грн штрафа с лишением права на вождение на 10 лет с конфискацией транспортного средства.
За отказ от осмотра относительно алкогольного, наркотического или другого опьянения могут оштрафовать на 40 800 грн.
Также усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами. За переход дороги в неустановленном месте их могут оштрафовать на 255 грн.
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