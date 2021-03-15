В Украине вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД

Об этом рассказал на брифинге заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. В МВД надеются, что новый закон в течение года позволит снизить количество погибших на дорогах Украины на 10-15%. «… потому что меньше людей будут ездить навеселе, меньше людей будут превышать скорость», — считает Геращенко. Он отметил, что в 2020 году на украинских дорогах погибли 3 554 человека. Напомним, закон о повышении штрафов за нарушение ПДД Верховная Рада окончательно приняла 16 февраля, а 12 марта документ подписал президент.

Что предусматривает закон? За превышение скорости от 20 до 50 км/ч теперь смогут штрафовать на 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч придется заплатить 1 700 грн. За создание аварийной ситуации тоже будут штрафовать на 3 400 грн. Если водитель покинет место аварии, ему тоже грозит 3 400 грн штрафа, а также лишение водительских прав на 6 месяцев. За повреждение других транспортных средств или дороги придется заплатить 1 190 грн. За вождение без прав будут штрафовать на 425 грн, если же прав вообще нет — штраф составит 3 400 грн. Если водителя, которого лишили прав, поймают на вождении, то могут оштрафовать на 20 400 грн с лишением права управлять транспортными средствами на 1-5 лет. За вождение в нетрезвом состоянии штраф будет 17 тысяч грн с лишением прав на год. За повторное нарушение в течение года штраф составит 34 тысячи грн с лишением прав на 3 года.