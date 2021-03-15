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19:40 15 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Илон Маск назначил себя «Технокоролем Tesla»

Основатель компании Tesla Илон Маск добавил к должности CEO титул «технокороля» компании.

Компания Tesla известила Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что с 15 марта Маск носит «титул» Technoking of Tesla. Об этом сообщает газета Financial Times.

В этом же извещении компания указала, что финансовый директор Tesla Зак Киркхорн теперь носит «звание» Master of Coin — «мастера над монетой». Такой титул носили казначеи в серии книг и сериале «Игра престолов». Связан ли такой выбор названия с сериалом, пока неизвестно.

Маск и Киркхорн сохранят свои должности, но теперь в документах к ним будут добавлены соответствующие титулы. С чем это связано, неизвестно.

До этого Маск уже давал необычные названия своим компаниям. Например, его бизнес, который занимается бурением тоннелей называется Boring company (каламбур — «бурильная» или «скучная» компания), а платформы, на которые садятся корабли SpaceX, получили названия «Просто читай инструкции» и «Конечно, я все еще люблю тебя».

Также Маск попросил власти Техаса переименовать город Бока-Чика, где SpaceX разрабатывает корабль для полета на Марс, в Звездную базу.

В 2020 году Tesla впервые получила прибыль по итогам года, выпустив рекордное количество автомобилей — больше 500 тысяч. После этого компания вложила в биткоин 1,5 миллиарда долларов.

Источник:
Тэги: Tesla, Илон Маск, «Технокороль Tesla»
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В модельном ряду Tesla сейчас три автомобиля (Model S, Model X и Model 3), еще три уже анонсированы (Model Y, Tesla Roadster 2 и Tesla Semi) и поступят в продажу в течение ближайших пары лет.

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Компания уточнила, что отныне два варианта Model 3 продаются за 35 и 37 тысяч долларов. Второй вариант предусматривает увеличение на 9% дальности езды без подзарядки и мощности двигателя, а также новый салон.

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