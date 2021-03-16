СБУ остановила Armageddon

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как сообщается, атаку осуществила хакерская группировка Armageddon, которую контролирует ФСБ РФ.

С помощью действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины, отметили в СБУ.

«Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам», – говорится в сообщении

В настоящий момент правоохранители устанавливают всех причастных лиц для привлечения их к уголовной ответственности.