СБУ остановила Armageddon
Масштабную хакерскую атаку на правительственные ресурсы Украины осуществила хакерская группировка Armageddon, которую контролирует ФСБ РФ.
Кибереспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали масштабную хакерскую атаку на правительственные ресурсы нашей страны.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как сообщается, атаку осуществила хакерская группировка Armageddon, которую контролирует ФСБ РФ.
С помощью действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины, отметили в СБУ.
«Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам», – говорится в сообщении
В настоящий момент правоохранители устанавливают всех причастных лиц для привлечения их к уголовной ответственности.
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