В США произошла серия нападений на массажные салоны
В округе Чероки близ американского города Атланта штата Джорджия и в самом городе совершено ряд нападений на массажные салоны.
Из огнестрельного оружия убиты по меньшей мере семь человек.
Первый инцидент произошел в округе Чероки. Там 21-летний Роберт Аарон Лонг, которого полиция уже задержала, расстрелял сотрудников массажного салона. Погибли три человека, еще двое получили ранения.
Через несколько часов, когда Лонг еще был на свободе, аналогичные атаки были совершены на два салона в северной части Атланты. Жертвами стали еще четыре сотрудника.
Отмечается, что все погибшие были женщинами – выходцами из стран Азии. Существует ли связь между нападениями, устанавливает полиция.
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