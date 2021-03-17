Главу Укрзализныци отправили в отставку

Правительство согласовало принятое накануне решение Наблюдательного совета компании. Вместо Владимира Жмака назначили Ивана Юрика.

Кабинет министров подтвердил досрочное прекращении полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака, решение о котором накануне единогласно принял Наблюдательный совет АО Укрзализныця. Об этом в среду, 17 марта.

Отмечается, что правительство возложило выполнение обязанностей главы правления Укрзализныци на Ивана Юрика.

Накануне наблюдательный совет АО Укрзализныця единогласно поддержал отставку главы правления компании Владимира Жмака. Об этом сообщил экс-директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев на своей Facebook-странице.

«Наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления Укрзализныци», – написал он во вторник вечером, добавив, что утверждение решения ожидается на заседании Кабинета министров Украины.

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