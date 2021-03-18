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08:13 18 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американская модель-трансгендер снялась для обложки журнала

Актриса и модель Индия Мур приняла участие в откровенной фотосессии для обложки журнала V Magazine.

На первом снимке 26-летняя манекенщица запечатлена топлес в белых трусах бренда Tommy Hilfiger, при этом ее грудь прикрывает поясная сумка того же цвета. Образ дополнили шейный платок и серьги-кольца. На втором фото Мур позирует в джинсах и черной куртке на голое тело. Знаменитость также засняли в брючном костюме персикового оттенка, при этом под пиджаком также отсутствовал бюстгальтер.

Автором съемки выступила нью-йоркский фотограф Адриана Ракель (Adrienne Raquel), которая неоднократно сотрудничала с такими изданиями, как GQ, Playboy, Vanity Fair, Interview Magazine.

В интервью для журнала Мур рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась в детстве. Например, ее верующие родители наказывали ее за то, что она представлялась женщиной, тогда как родилась мужчиной. Героиня материала призналась, что жила под давлением окружающих, которые призывали ее быть более мужественной.

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Тэги: трансгендеры
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