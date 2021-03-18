СНБО хочет обновить протокол лечения коронавируса

Увеличилось число тяжелобольных молодого возраста, а длительность болезни часто превышает 14 дней.

Совет национальной безопасности и обороны выступил за изменение протокола лечения пациентов с коронавирусом. В частности, в вопросе антикоагулянтной терапии.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По словам экспертов, клиническая картина COVID-19 значительно изменилась – увеличилось число тяжелобольных молодого возраста, а длительность болезни часто превышает 14 дней.

«В этом контексте эксперты высказали мнение о целесообразности внесения актуальных изменений в отечественный протокола лечения коронавирусной болезни, в частности, в части проведения антикоагулянтной терапии», – сказано в сообщении.

Заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев пообещал провести анализ протоколы лечения других стран и вскоре представить предложение для имплементации лучших мировых практик оказания медицинской помощи.

Власти намерены провести массовое тестирование украинцев на наличие антител к COVID-19. Это позволит эпидемиологам подсчитать, сколько человек уже столкнулись с вирусом.