НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » 0 »
17:38 18 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СНБО хочет обновить протокол лечения коронавируса

Увеличилось число тяжелобольных молодого возраста, а длительность болезни часто превышает 14 дней.

Совет национальной безопасности и обороны выступил за изменение протокола лечения пациентов с коронавирусом. В частности, в вопросе антикоагулянтной терапии.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По словам экспертов, клиническая картина COVID-19 значительно изменилась – увеличилось число тяжелобольных молодого возраста, а длительность болезни часто превышает 14 дней.

«В этом контексте эксперты высказали мнение о целесообразности внесения актуальных изменений в отечественный протокола лечения коронавирусной болезни, в частности, в части проведения антикоагулянтной терапии», – сказано в сообщении.

Заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев пообещал провести анализ протоколы лечения других стран и вскоре представить предложение для имплементации лучших мировых практик оказания медицинской помощи.

Власти намерены провести массовое тестирование украинцев на наличие антител к COVID-19. Это позволит эпидемиологам подсчитать, сколько человек уже столкнулись с вирусом.

Источник:
Loading...

Новости по теме

В Киеве масштабнейшее «минирование» метро

Полицейские проверяют информацию о якобы крупнейшем за последние годы минировании метрополитена.

В ЕС прокомментировали слова Байдена о Путине

«Путин несет ответственность за действия российских властей.»

Игорь Шайхет снова пытается публиковать фейки в анонимных Telegram-каналах против нардепа Андрея Стрихарского

Брат руководителя Главного управления Национальной полиции Николаевской области Сергея Шайхета – Игорь Шайхет снова пытается дискредитировать народного депутата от «Слуги народа» Андрея Стрихарского через анонимные Telegram-каналы и заказные публикации в них.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты