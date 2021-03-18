Укрзализныця понесла рекордные убытки

Всего за девять месяцев прошлого года компания получила более 11 миллиардов гривен убытков.

Укрзализныця за неполный 2020 год понесла рекордные убытки – более 11 миллиардов гривен. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишут Українськi Новини в четверг, 18 марта.

При этом в этом году в компании планируют выйти на прибыль в 3,5 миллиарда.

Как уточняет проект Марлин, только за три квартала прошлого года убыток Укрзализныци составил 11,36 млрд грн.

Такие результаты в УЗ объяснили падением доходов от перевозок из-за пандемии. При этом темпы роста себестоимости превышали темпы роста чистого дохода. Компания также получала убыток от курсовой разницы.

За этот период пассажирские перевозкиупали на 59,1% по сравнению с показателями 2019 года. Грузовые перевозки упали на 7,3%.

Чистый доход компании от реализации продукции за девять месяцев составил 55,1 млрд грн. При этом ее себестоимость – 55,6 млрд грн.

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