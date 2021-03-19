В Раду внесен проект закона о запрете идеологии «русского мира»
Задачей законопроекта является запрет пропаганды идеологии «русского мира», которая сопровождает политику России по «собиранию земель».
Депутаты парламентской фракции «Слуга народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук представили на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5258 «О внесении изменений в некоторые законы относительно осуждения идеологии «русского мира».
Так, документом, который на данный момент изучают в комитете ВР по правовой политике, предлагается, в том числе, в формулировку «осуждения коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» добавить после запятой слова «идеологии «русского мира».
Указано, что задачей законопроекта является запрет пропаганды идеологии «русского мира», которая сопровождает политику России по «собиранию земель».
Авторы документа утверждают, что термин «русский мир» в общественно-политический дискурс ввел президент РФ Владимир Путин.
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