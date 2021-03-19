Олимпийский чемпион в метании молота дисквалифицирован за допинг

Дильшод Назаров из Таджикистана дисквалифицирован на два года за употребление запрещенного вещества.

Олимпийский чемпион Игр-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро в метании молота Дильшод Назаров из Таджикистана дисквалифицирован на два года за употребление запрещенного вещества. Об этом сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Назаров был временно отстранен в сентябре 2019 года из-за обнаружения запрещенных веществ в его допинг-пробе, сданной во время чемпионата мира 2011 года, где легкоатлет показал десятый результат. В его пробе найден дегидрохлорметилтестостерон.

После рассмотрения дела в AIU было принято решение о двухлетней дисквалификации 38-летнего спортсмена. Срок дисквалификации отсчитывается с 24 сентября 2019 года. Аннулированы результаты Назарова, показанные с 29 августа 2011 года по 29 августа 2013 года.

Таким образом, Назаров сможет вернуться к соревнованиям уже в октябре этого года.

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