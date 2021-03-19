Страны ЕС снимают запреты на вакцину AstraZeneca

Соответствующее решение приняли пока власти Германии, Италии, Латвии, Литвы, Кипра, Испании, Нидерландов и Франции.

Ряд стран Евросоюза объявили о возобновлении в пятницу, 19 марта, кампании по вакцинации населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca после заявления Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о его эффективности. Об этом сообщило издание DW.

Глава германского МОЗ Йенс Шпан заявил, что страна запускает приостановленную ранее кампанию по иммунизации населения от коронавируса препаратом AstraZeneca.

По его словам, придется наверстывать упущенное за четыре дня время.

Отмечается, что аналогичное решение приняли также власти Италии, Латвии, Литвы, Кипра, Испании и Нидерландов.

Кроме того, о намерении вакцинироваться в пятницу препаратом британско-шведской компании заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

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