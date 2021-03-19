Условия въезда в Украину ужесточат
Минздрав предлагает правительству ввести обязательный отрицательный результат ПЦР-теста для въезда в страну.
Украина введет условием въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования накоронавирус, сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 19 марта.
«Относительно справки о негативном результате теста ПЦР: Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривает», – сказал министр.
«Уверен, что на ближайшем заседании этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте за 48 часов», – добавил он.
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На прошлой неделе в мире были зарегистрированы более трех миллионов случаев заражения и более 58 тысяч летальных исходов.
Соответственно, претерпели изменения и правила выезда с полуострова.