В Киевской области вводят локдаун
Запрещена работа непродовольственных магазинов и культурных учреждений, вводятся ограничения на пассажирские перевозки.
Киевская область вслед за Киевом усиливает карантин. В частности, с воскресенья в кафе, ресторанах и торгово-развлекательных центрах запрещен прием посетителей. Об этом на брифинге в пятницу, 19 марта, заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.
Так, с воскресенья, 21 марта, на территории региона запрещается:
- перевозка пассажиров в автобусах, трамваях и троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения;
- проведение богослужений, если невозможно обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека;
- прием посетителей в кафе, ресторанах, кроме доставки и на вынос;
- работа ТРЦ и детских развлекательных учреждений. В то же время разрешается работать продуктовым магазинам, аптекам, зоомагазинам и цветочным магазинам. При этом должно быть не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;
- работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;
- работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта (без зрителей);
- работа непродовольственных рынков и ярмарок.
Кроме того, ужесточение карантина предусматривает ограничение работы ресторанов в отелях. Также школьники после каникул уйдут на дистанционное обучение, однако детские сады продолжат работу.
«В случае улучшения показателей в течение недели мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения», – сказал Володин, добавив, что на данный момент ситуация остается критической.
Новости по теме
Из-за ужесточения ограничений в Киеве депутаты отменили одну сессионную неделю – будут работать на округах, в комитетах и временных следственных комиссиях.
Вице-спикер Верховной Рады призывает срочно провести заседание, чтобы подготовить план действий на случай введения жесткого карантина.
Протестующие против комендантского часа бросали камни в полицейских и подожгли центр тестирования на коронавирус.