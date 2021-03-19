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17:00 19 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киевской области вводят локдаун

Запрещена работа непродовольственных магазинов и культурных учреждений, вводятся ограничения на пассажирские перевозки.

Киевская область вслед за Киевом усиливает карантин. В частности, с воскресенья в кафе, ресторанах и торгово-развлекательных центрах запрещен прием посетителей. Об этом на брифинге в пятницу, 19 марта, заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Так, с воскресенья, 21 марта, на территории региона запрещается:

  • перевозка пассажиров в автобусах, трамваях и троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения;
  • проведение богослужений, если невозможно обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека;
  • прием посетителей в кафе, ресторанах, кроме доставки и на вынос;
  • работа ТРЦ и детских развлекательных учреждений. В то же время разрешается работать продуктовым магазинам, аптекам, зоомагазинам и цветочным магазинам. При этом должно быть не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;
  • работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;
  • работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта (без зрителей);
  • работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Кроме того, ужесточение карантина предусматривает ограничение работы ресторанов в отелях. Также школьники после каникул уйдут на дистанционное обучение, однако детские сады продолжат работу.

«В случае улучшения показателей в течение недели мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения», – сказал Володин, добавив, что на данный момент ситуация остается критической.

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Тэги: киевская область, локдаун
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